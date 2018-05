Rafael Nadal remporte le tournoi de Rome pour la 8e fois et redevient N.1 mondial

Rafael Nadal (ATP 2) a remporté dimanche le tournoi de tennis Masters 1000 de Rome (terre battue/(4.872.105 euros) pour la 8e fois de sa carrière. Il a battu en finale l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) 6-1, 1-6, 6-3.

Cette victoire face au tenant du titre permettra à Nadal, qui n'avait plus gagné dans la capitale italienne depuis 2013, de récupérer lundi la première place du classement mondial après l'avoir cédé lundi dernier à Roger Federer. L'Espagnol va entamer sa 175e semaine sur le trône alors que le Suisse a porté à 309 le nombre (record) de semaines comme maître de la petite balle jaune.

Nadal, 31 ans, a connu une belle frayeur face au jeune Allemand de 21 ans. Après un premier set gagné aisément (6-1), le roi de la terre battue s'est retrouvé mené 0-5. Il a perdu la 2e manche 1-6 et dans la foulée Zverev fila à 1-3. C'est alors que la pluie a interrompu le match.

Au retour sur le court, l'Espagnol avait retrouvé toute sa confiance et son talent et n'a plus cédé le moindre jeu.

Alexander Zverev voit sa série de 13 matchs victorieux prendre fin avec cette 5e défaite en autant de duels face à Nadal.

Celui-ci remporte son 78e titre, le 3e de l'année après Monte Carlo et Barcelone, et un 8e à Rome (après 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 et 2013) à l'occasion de sa 114e finale.