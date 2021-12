Rafael Nadal positif au Covid-19 à quelques semaines de l'Australian Open

Rafael Nadal a été testé positif au Covid-19, a fait savoir le joueur espagnol sur ses réseaux sociaux. Nadal est désormais confiné chez lui en Espagne après son retour du tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi où il a enregistré deux défaites contre Andy Murray et Denis Shapovalov.

"Je passe un moment désagréable mais je suis confiant que ça ira de mieux en mieux dans les prochains jours", a-t-il écrit.

Avant même d'être testé positif, la présence de Nadal au prochain Australian Open (17 au 31 janvier) était incertaine. "L'idée est d'aller en Australie et de faire de mon mieux. Mais si je suis totalement honnête, je ne peux pas garantir ma présence. Je dois discuter avec mon staff. Cela fait plus de quatre mois que je n’ai plus joué un match officiel", déclarait-il en marge du tournoi d'Abu Dhabi.

"Avec ce test positif au Covid, je vais devoir être flexible avec mon calendrier et je vais analyser toutes les options en fonction de mon évolution", a fait savoir Nadal.

Nadal se remet d'un année compliquée en termes de blessures. Absent depuis cet été à cause d'une blessure au pied gauche -- il souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative provoquant une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied --, Nadal a manqué cette année Wimbledon et l'US Open.