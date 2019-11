Rafael Nadal finit l'année à la première place mondiale, David Goffin à la onzième

Goffin : "Un format différent, il faudra être prêt" - Tennis - 17/11/2019 La coupe Davis a vécu… Celle des matchs sans fin au meilleur des cinq sets, celle des rebondissements et des surprises inattendus, celle de la ferveur populaire dans des villes qui sans elle n’auraient jamais accueilli les stars de la planète tennis. Charleroi aurait-elle eu la chance de voir Nadal ou Djokovic distiller leurs grands coups droits et leurs gros lifts au spiroudôme si la coupe Davis ne les avait pas amenés ? Mais voilà, les temps changent. Le calendrier s’alourdit. Les meilleurs joueurs de la planète choisissent leur année pour défendre les couleurs nationales au risque de voir leur pays quitter l’élite mondiale et ce désintérêt des stars a conditionné celui du public.