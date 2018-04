On peut avoir remporté 10 fois Roland Garros et toujours être stressé pendant un match de tennis. Surtout quand on n'est pas sur le terrain pour influer sur le résultat. C'est ce qui est arrivé à Rafaël Nadal ce week-end. Présent dans l'équipe espagnole de Coupe Davis qui affrontait l'Allemagne, le Majorquin a trouvé le temps long sur le banc et a pleinement vécu les rencontres de ses coéquipiers...