Rafael Nadal et Ashleigh Barty "Champions du Monde" de tennis 2019

Rafael Nadal et Ashleigh Barty, les numéros 1 des classements ATP et WTA, sont les Champions du Monde de tennis 2019, a annoncé ce jeudi l'ITF, la Fédération internationale de tennis.

Barty, 23 ans, est la première Australienne à figurer au palmarès. Nadal est le seul joueur de tennis espagnol qui a déjà été Champion du Monde. Il reçoit le titre pour la quatrième fois de sa carrière. Il rejoint Ivan Lendl. Seuls Novak Djokovic et Pete Sampras (six fois chacun) et Roger Federer (cinq fois) ont fait mieux.

Nadal a été déclaré Champion du Monde en 2008, 2010 et 2017. Cette année, il doit cette reconnaissance à une douzième victoire à Roland-Garros et une quatrième à l'US Open. Il a également remporté sa 5e Coupe Davis avec l'Espagne. Il a terminé la saison comme N.1 à l'ATP pour la 5e année de sa carrière. A 33 ans, il est le joueur plus âgé à terminer une saison à cette première place. Il présente un bilan de 58 victoires en 65 rencontres jouées en 2019.

"Je suis très heureux de ce titre. C'était une grande année", a commenté Nadal. "Que je termine l'année une cinquième fois en tant que numéro 1 et que je gagne deux autres Grands Chelems en 2019, je n'aurais jamais osé espérer cela il y a quelques années. Gagner la Coupe Davis à domicile était la cerise sur le gâteau".

Barty a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en juin à Roland-Garros et a mené l'Australie à la finale de la Fed Cup, où la France s'est montrée trop forte. Elle est devenue la première numéro 1 australienne depuis Evonne Goolagong Cawley en 1976. "2019 a été une excellente année, avec Roland-Garros et la Fed Cup comme points forts. Je suis très fière de ce que mon équipe et moi avons réalisé et j'ai hâte de commencer la prochaine saison".

Les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, chez les messieurs, et le duo franco-hongrois Kristina Mladenovic et Timea Babos, chez les dames, sont les Champions du Monde 2019 en double.