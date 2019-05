Rafael Nadal décroche son 9ème titre à Rome en battant Novak Djokovic

Rafael Nadal a remporté son neuvième titre au Masters 1000 de Rome en battant Novak Djokovic sur le score de 0-6, 6-4, 6-1 en 2h29 minutes de jeu. Il s'agissait de leur 54ème affrontement sur le circuit. Nadal, tenant du titre dans la capitale italienne, se rapproche de Djokovic en termes de confrontations directes: 28 victoires pour le Serbe contre désormais 26 pour l'Espagnol. Avec ce premier trophée en 2019, le numéro deux mondial envoie surtout un message clair à ses adversaires, il faudra une nouvelle fois compter sur lui à Roland-Garros, où il tentera de décrocher son douzième titre.

Le résumé de la finale

Rafael Nadal breake dès l'entame de la rencontre alors que Djoko avait eu plusieurs balles de jeu. L’Espagnol enchaîne avec son propre service pour mener 2-0. Il se procure ensuite deux balles de double-break et transforme la deuxième, 3-0. Après un jeu un peu plus disputé « Rafa » mène 4-0 en 25 minutes de jeu. Son niveau affiché est assez impressionnant et semble un petit peu surprendre Djoko. Le Majorquin se procure une nouvelle fois plusieurs balles de triple-break. Mais « Nole » ne lâche rien et recolle à égalité à plusieurs reprises, il se bat pour rester dans le set. Ce sera une mission compliquée pour lui puisque Nadal finit par remporter le jeu de son adversaire, le score est à présent de 5-0 et puis de 6-0. On a l’impression que l’Espagnol tente de faire passer un message avant Roland-Garros, c’est en tout cas la première fois qu’il inflige un 6-0 au Serbe en 54 duels.

Djokovic colmate l’hémorragie en remportant le premier point du deuxième set, après plus de 40 minutes de match. Nadal, de son côté continue sur sa lancée. Le Serbe ne lâche plus rien, remporte sa deuxième mise en jeu de suite, 2-1 en sa faveur. Il accroche ensuite Rafa sur son service et se procure sa première balle de break. Il ne parvient pas à la convertir et l’Espagnol remporte finalement son jeu, 2-2. Tout comme le Serbe quelques instants plus tard, 3-2. Nadal fait 3-3 dans la foulée.

La finale gagne en intérêt avec de grands échanges et plus de suspens. Mais l’Espagnol semble reprendre l’ascendant dans le jeu suivant, alors que Djoko manque un peu de lucidité. Le 2ème joueur mondial se procure trois balles de break, toutes sauvées par le Serbe qui remporte ensuite son jeu, 4-3. Voilà un moment important qui va compter pour la suite du match et sans doute rendre un peu de confiance à Nole. Malgré tout, le Serbe continue à faire des grosses erreurs à des moments importants. Et Nadal égalise à 4-4. Il se procure une nouvelle balle de break sur le service du premier mondial. Qui la sauve, il s’accroche et prend de nouveau l’avance : 5-4. Le jeu de Rafa est ensuite disputé. Novak se procure d’ailleurs une balle de set. Qu’il convertit grâce à une faute de Nadal, 6-0, 6-4. Sa deuxième balle de break de la rencontre est précieuse et déterminante.

Le troisième set commence par un jeu très disputé entre les deux hommes, et c’est Nadal qui finit par prendre l’ascendant, il breake donc d’entrée et confirme en faisant 2-0. S’il se procure encore une balle de break pour faire 3-0, il n’y arrive pas et Djoko fait 2-1 et Nadal 3-1. Ce dernier réalise le double-break et mène 4-1 et puis 5-1. Rafael Nadal se rapproche tout doucement de son 9ème titre sur la terre battue de Rome. Et c’est chose faite quelques instants plus tard, 6-1. Une victoire bonne pour le moral de l’Espagnol peu avant Roland-Garros, et qui rassure sur son état de forme.