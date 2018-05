Rafael Nadal chute à Madrid : "Ce n'est pas un drame"

La terre (battue) a tremblé vendredi à Madrid, où Rafael Nadal a été sorti par Dominic Thiem en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. L'Espagnol, qui va céder sa place de numéro un mondial à Roger Federer, restait sur une série de 21 victoires d'affilée sur ocre, une surface où il n'avait plus connu la défaite depuis près d'un an et son élimination par... Thiem au tournoi de Rome.

"Je n'ai pas été assez bon aujourd'hui. Il était meilleur et voilà tout", a réagi Nadal. "Il y a des jours où vous n'êtes pas au niveau que vous souhaitez. Cela arrive aussi parce que votre adversaire joue vraiment très bien. C'était le cas aujourd'hui. Ici, la balle vole beaucoup et il a mis beaucoup de lift dans ses frappes. Je n'ai pas été assez bon en coup droit et en revers pour me créer des opportunités sur son revers. Je n'étais pas assez bien placé pour toucher les lignes et pour m'ouvrir le court. Lui en revanche a su se mettre dans des situations plus favorables pour mieux frapper la balle. C'est difficile d'arrêter un joueur comme lui parce qu'il est très puissant. Il frappe la balle avec une telle force, une telle violence que c'est très difficile de le contrer . Ce n'est pas un drame d'avoir perdu ce match. J'ai gagné 50 sets d'affilée sur terre battue. Aujourd'hui j'ai perdu. Ce n'était pas mon jour. Ce n'est pas pour cela que je vais retourner à l'hôtel en me disant qu'il faut changer beaucoup de choses pour préparer les prochains tournois. Ce ne serait pas très intelligent de ma part. Il faut juste analyser ce qui a été et ce qui n'a pas été, pour essayer de jouer avec davantage de détermination, davantage d'agressivité."