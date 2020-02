Rafael Nadal bat Grigor Dimitrov et affrontera Taylor Fritz en finale à Acapulco

Le N.2 mondial Rafael Nadal s'est défait du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 22/N.7), 6-3 et 6-2 vendredi en demi-finales du tournoi de tennis ATP 500 d'Acapulco, joué sur surface dure doté de 1.845.265 dollars, vendredi au Mexique. L'Espagnol tentera de soulever son 85e trophée ATP en 122 finales et le 3e dans la station balnéaire du Pacifique après 2005 et 2013 quand le tournoi se jouait encore sur terre battue. Nadal devra se défaire de Taylor Fritz, 35e mondial, qu'il n'a encore jamais rencontré. L'Américain a créé la surprise en sortant dans l'autre demie son compatriote John Isner (ATP 20/N.5) 2-6, 7-5 et 6-3 après 1h41 de jeu.

Nadal a été intraitable face à cet adversaire qui lui réussit bien puisqu'il compte désormais 13 victoires contre une seule défaite dans leurs face-à-face.

"Je suis très heureux de cette victoire contre un des meilleurs joueurs du monde et un bon ami", a réagi l'Espagnol de 33 ans.

Dimitrov, qui s'était imposé en 2014 au Mexique, a pourtant pris un bon départ en breakant d'entrée l'Espagnol pour mener 1-2. Mais ce dernier a vite repris les commandes, sauvant ensuite trois balles de break avant de conclure 6-3.

Le second set fut presque un copié-collé, Dimitrov prenant immédiatement le service de Nadal qui a aussitôt réagi avant de s'envoler et de conclure en 1h43.

Fritz a réussi à renverser le cours d'un match très mal embarqué. Il fut mené 2-6 et 2-4, balle de 2-5. Perturbé et frustré par cette réaction adverse, Isner a commis une double faute pour la perte de son service au début de la troisième manche. Fritz a maintenu ce break jusqu'au bout. "Cette performance est énorme pour moi", a réagi l'Américain, en quête d'un deuxième titre sur le circuit pour ce qui sera sa cinquième finale.

"J'adorerais gagner mon premier ATP 500. Je sais que j'aurai un adversaire redoutable, il faudra que je sois à mon meilleur", a dit le vainqueur du tournoi ATP 250 d'Eastbourne en 2019.