Raducanu, victorieuse à l’US Open, élue personnalité sportive de l’année en Grande-Bretagne

Finale 2021 : Emma Raducanu - Leylah Fernandez - US Open 2021 - 12/09/2021 La Britannique âgée de 18 ans Emma Raducanu a remporté l'US Open en battant en finale 6-4, 6-3 la Canadienne Leylah Fernandez, 19 ans, samedi à New York. Le match a duré 1h51 minutes. Elle est ainsi devenue la première joueuse issue des qualifications à décrocher un titre du Grand Chelem et aussi la plus jeune depuis la Russe Maria Sharapova qui avait remporté Wimbledon à 17 ans en 2004.