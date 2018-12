Qui pour assurer la relève dans le tennis masculin dès 2019 ?

Novak Djokovic , Rafael Nadal , Roger Federer , Andy Murray ... Au summum du tennis mondial, les mêmes noms culminent depuis des années dans le tableau masculin, certains avec plus de régularité que d'autres. Sans complexe, Alexander Zverev (21 ans) se mêle à présent à eux dans le top du classement. Il fait figure d'exception et il est difficile de savoir qui dominera le tennis quand "les trentenaires" prendront leur retraite... même si ce n'est pas pour tout de suite.

2019, l'année de la confirmation

Stéfanos Tsitsipás: de 159ème mondial à 15ème.

À 20 ans, il est l'un des tous grands espoirs du tennis mondial. Révélé au tournoi d'Anvers en 2017, il y avait battu Pablo Cuevas, Ivo Karlovic et David Goffin à seulement 19 ans. Il devenait alors le premier joueur grec à intégrer le top 100 mondial. Cette saison, il est passé à la vitesse supérieure. À son actif: une finale à Barcelone (sa première d'un tournoi ATP), une finale à Toronto (la première en Masters 1000), un premier titre ATP à Stockholm et une victoire finale au tournoi consacré aux futures génération le "Next Gen" de Milan.

Le droitier occupe aujourd'hui encore la quinzième place mondiale. Il est sans doute celui dont la progression a le plus impressionné cette année. Avec des victoires sur Thiem, Carreño Busta, Anderson, Goffin, Djokovic, Zverev, Monfils ou encore Khachanov. Rien que ça. Il devra encore parvenir à contenir ses petits excès de colère s'il veut passer encore quelques échelons et se maintenir dans le top mondial.

Karen Khachanov: la surprise de la saison?

Il avait déjà pointé le bout de son nez en 2016 et 2017 mais de façon très irrégulière... Désormais à la onzième place du classement mondial, il est sans doute le plus proche d'atteindre les places de tête. Le puissant Russe a pris trois titres sur son passage dont un très remarqué Masters 1000 à Bercy, face à un Novak Djokovic pourtant en très bonne forme. Outre Bercy, il s'est imposé à l'ATP 250 de Marseille et le tournoi de la même catégorie à Moscou. Sans complexe ni pitié, son coup droit ravageur est déjà envié par plus d'un tennisman du circuit. Il a fait des dégâts face à des joueurs comme Pouille, Berdych, Ferrer, Tiafoe, Isner, Querrey, Krajinovic, Zverev, Thiem. Du haut de son mètre 98, Karen n'a encore que 22 ans. Il aura pour premier objectif d'entrer dans le top 10 dont il est tout proche et sans aucun doute de viser le top 5 dès cette saison.

Borna Coric: l'ascension progressive d'une pépite au mental d'acier

Il avait été révélé lors des saisons 2013 et 2014 mais n'avait finalement pas totalement répondu aux attentes. Il n'avait alors que 17 ans. À 22 ans, il occupe actuellement le meilleur classement de sa jeune carrière avec une douzième place à l'ATP. En 2018, il a remporté un titre remarqué à l'ATP 500 de Halle contre Roger Federer après avoir éliminé des joueurs comme Zverev et Basilashvili. Il a aussi été l'un des joueurs clés de la victoire finale de la Croatie en Coupe Davis cette année. En demi-finale contre les Etats-Unis et en finale contre la France (malgré une blessure au psoas). Il est sans doute le plus mature des joueurs cités dans cet article, avec une expérience plus longue au haut niveau. Il ne se presse pas, ne brûle plus les étapes. A force de patience, il pourrait bien franchir un nouveau palier cette saison.

Denis Shapovalov: jeune carrière en dent de scie

Il n'a encore que 19 ans et a déjà occupé la 23ème place mondiale. Le Canadien est désormais 27ème, il n'a confirmé qu'à moitié en 2018 après avoir été révélé en 2017 à seulement 17 ans avec deux titres challenger à son actif. Précoce, il a un style de jeu bien à lui. Gaucher, il possède un revers à une main atypique, plutôt lifté. Il a atteint les seizièmes de finale de l'US Open cette saison mais aucune finale de tournoi ATP, ce qui laisse sans doute encore sceptiques certains. Il a cependant réussi à se hisser en demi-finale du Masters 1000 de Madrid. 2019 pourrait être l'année de la maturité et de la confirmation tant attendue pour ce "joyau de Montréal".