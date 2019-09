Quatrième finale ATP de l'année pour Sander Gille et Joran Vliegen à Zhuhai

Sander Gille et Joran Vliegen se sont qualifiés pour la finale du double au tournoi de tennis ATP 250 de Zhuhai, vendredi en Chine. La paire belge, tête de série N.4 de cette épreuve sur surface dure, a battu en demi-finales le duo composé de l'Allemand Dominik Koepfler et du Sud-Coréen Soonwoo Kwon sur le score de 6-4, 6-3 après 61 minutes de jeu.

En finale dimanche, ils défieront le Brésilien Marcelo Demoliner et le Néerlandais Matwe Middelkoop ou le Portugais Goncalo Oliveira et le Biélorusse Andrei Vasilevski, qui s'affrontent samedi sur les courts chinois.

Demi-finalistes la semaine dernière à Saint-Pétersbourg, Gille (ATP 51 en double) et Vliegen (ATP 42) signent la meilleure saison de leur carrière. En juillet, les Belges ont en effet remporté, coup sur coup, les tournois de Bastad et de Gstaad, leurs premiers sacres ATP.

Une semaine plus tard, Sander Gille, 28 ans, et Joran Vliegen, 26 ans, s'inclinaient en finale à Kitzbühel. Ils comptent aussi 13 victoires sur le circuit Challenger en 21 finales, dont celle perdue le 7 septembre à New Haven.