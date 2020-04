Quand Nadal et Federer arrivent enfin à se connecter pour un Live Instagram...

C’est devenu une nouvelle mode depuis le début du confinement, les sportifs – qui s’ennuient peut-être un peu — n’hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour partager leur conversation. Les "Insta Live" fleurissent un peu partout.

Deux grandes légendes du tennis se sont prêtées au jeu. Roger Federer et Rafael Nadal ont beau être les 'meilleurs ennemis' sur le circuit (ils sont en réalité complices et amis), ils se sont appelés pour une conversation vidéo. Mais petit problème, apparemment l’Espagnol n’est pas le plus doué avec les technologies et les réseaux sociaux. Résultat, les deux joueurs ont eu beaucoup de mal à se trouver et se connecter… Alors une fois la connexion enfin établie, les deux hommes nous ont offerts ce joli moment.

"Tu ne seras plus capable de jouer au tennis quand tu reviendras !"

"Je n'ai pas touché de raquette depuis Indian Wells (annulé la veille de son début le 9 mars)", a avoué Nadal dans leur conversation. En stratège, Federer avait préparé son attaque : "Parfait, rétorque le Suisse, tu ne seras plus capable de jouer au tennis quand tu reviendras !". "J'espère me souvenir un peu quand même...", renvoie l'Espagnol tandis que le Suisse s'esclaffe.

Les deux hommes ont ensuite évoqué leur état physique et notamment Federer qui se remet d'une arthroscopie subie en février et qui n'avait de toutes façons pas prévu de rejouer avant la saison sur gazon, annulée depuis. "Le genou est OK. Les six premières semaines se sont très bien passé, puis ça a évolué un peu plus lentement et maintenant, ça va de mieux en mieux. Mais j'ai beaucoup de temps ! Il n'y a pas de stress, pas de précipitation, c'est le seul côté positif de la situation: j'ai énormément de temps. A bout du compte, il faut que mon genou aille bien, le moment de mon retour n'a pas d'importance".

Nadal: "Pourquoi on ne peut pas jouer au tennis ?"

Par ailleurs, le joueur espagnol s'est demandé pourquoi les joueurs de tennis ne pouvaient pas pratiquer leur sport alors que d'autres métiers continuent à travailler malgré le confinement imposé par la pandémie de Covid-19.

"C'est vrai que je ne comprends pas très bien pourquoi on ne peut pas jouer au tennis quand beaucoup de gens vont travailler", a affirmé Nadal. "Surtout dans notre sport, où nous gardons de grandes distances de sécurité. Je comprends la situation, quand même, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques, mais il faut accepter les règles et vivre avec. Je comprends qu'on est dans une situation très compliquée, que le gouvernement est débordé par une situation sans précédent et je comprends aussi que qui peut s'entraîner ou non est bien la dernière chose à laquelle ils pensent", a reconnu Nadal. "Ça va être difficile de jouer des tournois officiels à court terme", a encore assuré l'Espagnol, qui ne fait que des exercices physiques pour se maintenir en forme mais ne manie pas la raquette.