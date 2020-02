Quand les pères coachent, les coaches se perdent

Un échec, je ne sais pas, en tout cas c’est interpellant. Pour amener un enfant à un haut niveau, les coachs doivent apprendre beaucoup de choses, que ce soit technique, tactique, sur la nutrition ou encore le mental. Le physique également, il y a beaucoup d’éléments qu’il faut connaître pour former un joueur de haut niveau. Et puis on a des parents comme monsieur Kenin qui était chauffeur de taxi à New-York ou le papa de Marion Bartoli qui était médecin, importe peu le métier qu’ils font finalement. Mais a priori, les parents n’ont pas de compétences spécifiques liées au jeu mais quand même ils arrivent en étudiant, en se renseignant, à aller chercher l’information pour faire progresser leurs enfants.

Il y a plusieurs raisons. Souvent, ils ont commencé très tôt à s’engager dans la formation de leurs enfants, pourquoi parce qu’il faut trouver des entraîneurs qui soient capables de voyager et ce n’est pas facile d’en trouver. Aussi, parce que ça coûte beaucoup d’argent. Les parents s’engagent quand les enfants ont un projet de haut niveau, après ils sont tellement engagés dans le processus que c’est difficile de faire marche arrière. Certains font appel à des coachs à des consultants pour améliorer leur connaissance plus technique du jeu mais ils restent très proches des enfants parce que les joueurs en ont pris l’habitude.

Il n’y a pas de bons coachs sans bons joueurs

Philippe Dehaes à l'entraînement avec Daria Kasaktina - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Alors je ne sais pas si c’est un échec, mais effectivement c’est interpellant et ça devient un problème quand les entraîneurs n’ont plus de marges de manœuvre pour travailler. Un entraîneur va travailler sur un processus de performance et non pas de résultats. L’échec fait partie de ce processus de performance, il ne faut pas avoir peur de mettre son élève en échec, c’est plus compliqué de mettre son enfant en échec donc il peut il y avoir des rivalités qui se créent entre le parent et le coach et la relation est souvent très compliquée.

Quand on voit la réussite des parents, faut-il des compétences pour être coach ?

Il faut d’abord que l’enfant ait des compétences. J’ai toujours dit : " il n’y a pas de bons coachs sans bons joueurs ". Les enfants qui sont là ont un certain talent de terrain qui est inné. Après, force est de constater qu’a priori non. Il ne faut pas de compétence spécifique puisque tous les parents que vous avez cités ont des métiers qui n’ont rien à voir avec le tennis. Ils peuvent sans sortir tout simplement parce qu’ils sont là. Ils encouragent et ils travaillent presque 24 heures sur 24 avec leurs enfants. Quand il y a tellement de volume de travail derrière, si l’enfant est talentueux, ça peut fonctionner.

Est-ce que la protection des parents est une des raisons de l’échec de certains coachs ?

Un des constats, une des réalités du terrain, c’est que les filles changent souvent de coach. Aujourd’hui, beaucoup de joueuses changent de coach pour des raisons futiles. Un coach n’a pas le droit de faire la moindre petite erreur, le moindre petit écart et quand le coach fait une faute, il y a cette incapacité de s’asseoir, de discuter, de comprendre et de progresser ensemble.

Souvent, les jeunes joueurs quand ils sont très bons, sous prétexte qu’ils sont bons, on leur pardonne énormément de choses.

Celles qui, à 11,12 ou 13 ans montrent énormément de talent sont traitées comme des petites princesses. On les couve, on les protège mais on ne leur enseigne pas que la vie, c’est aussi raté, c’est de la communication, c’est évolué avec d’autres personnes, ce n’est pas juste mettre la balle de l’autre côté du filet. En fait on oublie de leur enseigner la tolérance, l’existence de l’échec et la capacité de se remettre en question.

Quand les parents ont comme seul objectif en tête de gagner le plus vite possible des matchs ou le plus vite possible de l’argent, il n’y a pas de processus d’apprentissage de tolérance.

Vous avez vécu ce genre de situations ?

Quand j’ai coaché les garçons, il y a une quinzaine d’années, je n’ai jamais eu aucun problème avec les parents des joueurs. Mais c’était presque une autre génération quand même et dans les filles que j’ai coachées au haut niveau, j’ai toujours eu un conflit à gérer avec un membre de la famille.