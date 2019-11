Programmation, doubles pas joués, Darcis tire un bilan "pas très positif" de la nouvelle Coupe Davis

La Belgique s’est inclinée face à l’Australie et n’ira pas en quart de la phase finale de Coupe Davis.



"Le bilan est forcément décevant. J’ai deux balles de set au deuxième, ça peut un peu tourner. David a aussi des balles de set dans la deuxième manche. Et ça pouvait aussi aller en trois sets. Et dans le double tout était possible. Malheureusement, on est battu 2-0 et pour nous ça s’arrête là", analyse Steve Darcis.



Le Liégeois s’est incliné face à un Nick Kyrgios "plus fort". "Il a été très bon. Il m’a mis la pression dès le début. Je savais qu’en Coupe Davis, il était super motivé. Il n’a pas lâché un point. Il a été très solide. Il a très bien servi (22 aces), mais ce n’était pas une surprise. C’est juste dommage que je n’ai pas su concrétiser un peu, les minis occasions que j’ai eues. Mais globalement, il a été très fort et meilleur que moi."



L’ancien format a été sacrifié pour des raisons principalement financières. La Belgique a pu goûter à la nouvelle version. Et Darcis n’en est pas fan. "On peut l’appeler comme on veut. Je suppose qu’ils vont décider d’un nouveau nom bientôt. Pour ma part, le bilan n’est pas très positif. Les matches en deux sets gagnants, c’est compliqué. Ce n’est pas gai. Les matches qui commencent à 20h au lieu de 18h. Les doubles qui ne sont pas joués parce que les équipes doivent jouer le lendemain. Je trouve ça un peu triste pour l’épreuve. Il fallait leur donner une chance. Ils l’ont eue et je suppose qu’il y aura un bilan à la fin de la semaine."



Shark, qui rangera sa raquette définitivement en janvier, a disputé son dernier match de Coupe Davis, cette épreuve qui a marqué sa carrière. "Je ne m’en suis pas tout à fait rendu compte. Je savais qu’on approchait de la fin. Mais j’ai toujours espéré qu’on allait remporter cette rencontre et peut-être avoir encore un match ce jeudi. C’est fini, la route s’arrête. J’aurai vécu des moments magiques, d’autres un peu moins. Je garderai pleins de beaux souvenirs avec une équipe extraordinaire, un staff incroyable et des supporters toujours présents."



Des exploits à répétition qui lui auront valu le surnom de "Mister Coupe Davis". "J’aurai fait une belle carrière en Coupe Davis". Une compétition qui lui aura peut-être offert ses "plus belles victoires" et ses "plus belles émotions".