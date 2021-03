Premier tour piégeux pour David Goffin contre le Serbe Filip Krajinovic (ATP 32) à Doha

Le Serbe Filip Krajinovic, 32ème joueur du monde, sera l'adversaire de David Goffin au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Doha, une épreuve disputée sur surface dure dotée de 1.050.570 dollars. La rencontre est programmée mardi.

David Goffin (N.6), 14ème joueur du monde, avait battu le Serbe de 29 ans lors de leur dernière confrontation à l'US Open l'an dernier (6-1, 7-6 (7/5), 6-4). Les deux hommes en sont à deux partout dans leurs duels sur le circuit ATP. Le numéro 1 belge, 30 ans, l'avait emporté en début de carrière dans un Challenger à Scheveningen aux Pays-Bas en 2014.

Le vainqueur jouera au deuxième tour soit contre l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 35), soit contre l'Américain Taylor Fritz (ATP 33). Filip Krajinovic n'a plus joué depuis son élimination en cinq sets au troisième tour de l'Open d'Australie, des œuvres du Russe Daniil Medvedev, le finaliste.

L'Autrichien Dominic Thiem, quatrième joueur du monde, a été désigné tête de série N.1 à Doha. Le rendez-vous qatari voit le retour aux affaires de Roger Federer (N.2). Le Suisse, 39 ans, sixième joueur du monde, n'a plus joué depuis plus d'un an et son élimination en demi-finale à l'Open d'Australie 2020.