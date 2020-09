Premier classement pour Clijsters, Osaka, lauréate de l'US Open, 3e mondiale, Mertens 20e

US Open : Naomi Osaka bat Victoria Azarenka, et s'offre un troisième tournoi du Grand Chelem -... Après l’US Open 2018 et l’Australian Open 2019, la Japonaise Naomi Osaka s’est offert une troisième victoire dans un tournoi du Grand Chelem, cet US Open 2020 si particulier, disputé à huis clos. En finale, elle a battu la Biélorusse Victoria Azarenka, ancienne numéro un mondiale comme elle, 1/6-6/3-6/3.