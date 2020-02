Pour son grand retour, Kim Clijsters rencontrera Kiki Bertens, N.8 mondiale

Pour son grand retour, à 36 ans, Kim Clijsters affrontera la Néerlandaise Kiki Bertens, huitième joueuse mondiale, au premier tour du tournoi de tennis WTA de Dubaï.

Bertens qui avait déclaré en début d'année dans une chronique pour la BBC "Même si je n'ai jamais trop aimé regarder le tennis quand j'étais jeune, il est juste de dire que Kim Clijsters était mon modèle. Je pense que ce serait bien si je pouvais jouer contre elle un jour. Je ne sais pas ce que je ressentirai si cela devait arriver, mais bien sûr, je voudrais la battre." Ca tombe bien pour Bertens.

Kim Clijsters avait annoncé en septembre dernier son retour sur les courts pour 2020, après plus de sept ans d'absence. L'ancienne N.1 mondiale avait initialement programmé son come-back pour janvier afin de disputer l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, qu'elle a remporté en 2011. Mais une blessure au genou l'a contrainte à modifier son programme. Elle avait ensuite annoncé que son premier tournoi serait celui de Monterrey, au Mexique, en mars.

La Limbourgeoise a préféré avancer ce retour très attendu et entamera finalement sa troisième carrière à Dubaï, dans un tournoi sur dur doté de 2.643.670 dollars. Elle s'est entraînée avec l'équipe de Fed Cup la semaine dernière à Courtrai. Sa première adversaire sera donc Kiki Bertens, 28 ans, huitième joueuse mondiale et neuf titres WTA au compteur. La Néerlandaise a remporté l'an passé les tournois de Saint-Pétersbourg et de Madrid.

Clijsters avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jada. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011).