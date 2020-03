Pour Mauresmo sans vaccin, la saison de tennis ne reprendra pas

La pandémie de coronavirus continue de se répandre aux quatre coins du globe. Les cas de contamination augmentent chaque jour et amènent leur lot de décès. Dans cette ambiance morose de confinement quasiment généralisé, le sport paraît bien loin et peu important. Amélie Mauresmo, ancienne joueuse de tennis, estime que seul un vaccin pourrait permettre aux compétitions de reprendre leur droit.



"Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis", a tweeté la Française. "Le circuit international est composé des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus des encadrements, des spectateurs et des personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements". Autant d’individus susceptibles de propager le Covid-19.



Ce qui amène Mauresmo, lauréate de l’Australian Open et de Wimbledon en 2006, à cette conclusion : "Pas de vaccin = pas de tennis".