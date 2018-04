Pour Johan Van Herck, le match contre les Etats-Unis constitue un bon apprentissage

Les joueurs de tennis belges affrontent ce week-end (6-8 avril) les Etats-Unis en quarts de finale de la Coupe Davis. En raison des forfaits sur blessure de David Goffin (ATP-10) et Steve Darcis (ATP-143), les débutants Sander Gille et Joran Vliegen recevront leur chance. "Nous avons beaucoup à gagner en tant qu'équipe ce week-end", a déclaré mercredi le capitaine Johan Van Herck.

Outre la paire du double Gille/Vliegen, la Belgique a envoyé à Nashville Ruben Bemelmans (ATP-110) et Joris De Loore (ATP-319). Ils auront face à eux John Isner (ATP-9), Sam Querrey (ATP-14), Jack Sock (ATP-16), Steve Johnson (ATP-52) et Ryan Harrison (ATP-54).

"Sur base des noms, les Etats-Unis sont les grandissimes favoris. Cette équipe peut gagner la Coupe Davis", estime Van Herck. "Malgré tout, nous avons beaucoup à gagner en tant qu'équipe. "Peut-être pas en termes de points, je ne veux pas parler de victoire ou de défaite. Mais nous pouvons lancer ici des talents belges (Gille et Vliegen) et les aider dans leur développement. De Loore reçoit de l'aide dans son comeback et Bemelmans reçoit la possibilité de confirmer contre des joueurs du top", a analysé Van Herck.

"En ce moment, gagner ou perdre n'est pas à l'ordre du jour", poursuit le capitaine. "Les gars doivent d'abord apprendre à saisir les opportunités. Après, ils doivent apprendre à conclure ces opportunités. Nous ne venons pas ici avec l'idée que nous avons déjà perdu. Nous essayons de faire en sorte que les gars soient à 120 pourcents afin de rendre les choses difficiles pour les Américains. C'est un apprentissage idéal."

Van Herck sera assisté par Darcis, contraint au forfait sur blessure. "Il apporte énormément d'expérience. Steve sait, comme joueur, comment faire face à certaines situations et il peut enseigner cela aux jeunes", a expliqué le capitaine, qui a déjà testé le court en dur de Nashville. "La salle n'est pas très grande, mais confortable. Je m'attends à une bonne ambiance. Nous avons été très bien accueillis par la fédération américaine, tout se déroule comme prévu."