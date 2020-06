Philippe Dehaes sur l'affaire Djokovic : "Il récolte ce qu'il a semé, c'était inévitable"

Présence de spectateurs, accolades, sorties en boîte et surtout aucun geste barrière : les conséquences étaient inévitables. Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki et une partie de leur entourage ont été testés positifs.

"Je suis choqué comme la plupart des personnes et la communauté du tennis. C'est scandaleux d'organiser un tournoi dans ce cadre-là. Novak Djokovic récolte ce qu'il a semé. C'est malheureux pour les gens touchés mais c'était franchement inévitable", a réagi Dehaes qui tient à rappeler le rôle que le joueur serbe est censé endosser.

"C'est absolument incompréhensible de la part d'un joueur qui est n°1 Mondial et président de l'association des joueurs à l'ATP. Il est censé montrer l'exemple, la ligne à suivre et il a fait exactement l'inverse."

Un homme en quête de reconnaissance

Pour Christine Hanquet, l'image que s'était forgé Novak Djokovic durant toutes ces années va en prendre un coup. "Il a tout fait de travers durant cette pandémie. Il s'est déclaré contre le vaccin, s'est déconfiné avant l'heure et a critiqué les mesures sanitaires prises par l'US Open. C'est étrange pour quelqu'un d'intelligent comme lui. Il s'est tout simplement cru plus fort que ce virus, il a manqué d'humilité. Djokovic est quelqu'un qui est en permanence en quête de reconnaissance et d'amour de la part du public. Il a voulu faire de son tournoi, le premier tournoi post-covid. A la fin, son image a pris un fameux coup."

Philippe Dehaes partage ce constat et tente d'expliquer les raisons d'un tel comportement. "On a été informés et disciplinés dans notre pays. En Serbie, les mentalités et la culture sont différentes. Les gens sont peut-être moins enclins à respecter certaines règles et peut-être moins conscientisés. L'information n'est sans doute pas passée comme autre part. A côté de cela - et je rejoins ce que dit Christine - cela montre aussi le décalage que vivent ces stars hyper-protégées qui ne sont pas connectées à la réalité."

Le coach et consultant belge espère donc que l'ATP va "le sanctionner" mais estime que ces événements n'auront pas d'incidence sur la reprise des compétitions officielles et notamment sur l'US Open, prévu fin août. "La fédération américaine ne remet pas en cause l'organisation de l'US Open qui respectera les consignes que novak n'a pas du tout respecté. connaissant la rigueur et les moyens qu'ils peuvent mettre en place, je ne suis pas inquiet."