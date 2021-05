Pas de JO pour Kim Clijsters qui espère faire son grand retour en juillet à Atlanta

Le Retour de Kim Clijsters - Tennis - 20/01/2020 Sept ans après sa retraire du circuit professionnel et titulaire de quatre tournois du Grand Chelem - l'US Open en 2005, 2009 et 2010 ainsi que l'Open d'Australie en 2011, Kim Clijsters s'est mise en tête de rejouer sur le circuit professionnel, "par passion" surtout, a expliqué la Limbourgeoise, "par défi, pour voir quels sont mes limites et voir jusqu'où je peux aller." L'annonce avait fait grand bruit le 12 septembre dernier. Depuis, le retour de l'ex-numéro 1 mondiale a été retardé par une blessure au genou durant la préparation et une reprise en compétition en janvier en Australie a été ajournée. Le tournoi de Monterrey, au Mexique du 2 au 8 mars, semble être à présent le lieu de rentrée d'une légende du tennis belge, avec quels objectifs ? Kim Clijsters, victorieuse de 41 titres WTA sur le circuit, botte en touche.