Pas de finale à Nuremberg pour Kirsten Flipkens, dominée par Alison Riske

Kirsten Flipkens n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du tournoi de tennis sur terre battue de Nuremberg, en Allemagne, vendredi.

La Campinoise, 69e mondiale, 32 ans, a été dominée par l'Américaine Alison Riske, 105e au classement WTA, 27 ans, 6-3, 6-1 en 62 minutes de jeu.

En finale, Alison Riske sera opposée à la Suédoise Johanna Larsson, la partenaire de double de Flipkens. Larsson a pris la mesure dans l'autre demi-finales de la Tchèque Katerina Siniakova (N.8), 57e mondiale, 22 ans, en trois sets: 4-6, 6-3, 6-1 en un peu plus de deux heures de jeu (2h01).

Johanna Larsson, 29 ans, compte un titre à son palmarès, remporté à Bastad en 2015. Il s'agira de sa 5e finale sur le circuit WTA. Alison Riske a également un trophée à son actif, en Chine à Tianjin en 2014.

Kirsten Flipkens et Johanna Larsson, 2e tête de série du double, sont opposées aux Allemandes Katharina Gerlach (WTA 344 en double) et Lena Rueffer (WTA 366 en double) en quarts de finale. Flipkens et Larsson avaient commencé la rencontre mercredi mais le match avait été arrêté à cause de la pluie quand la paire belgo-suédoise menait 6-3, 1-2.