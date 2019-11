Pas de 11e titre pour Steve Darcis au Challenge d'Eckental

Steve Darcis a été battu en finale du Challenger d'Eckental, un tournoi de tennis joué sur moquette, dimanche en Allemagne. Le Liégeois de 35 ans, 181e mondial, s'est incliné en trois sets 6-4, 4-6, 6-3 en finale face au Tchèque Jiri Vesely (ATP 119), 26 ans et tête de série N.7. La rencontre a duré 1 heure et 40 minutes.



Mené un set à rien, Darcis a prolongé le suspense en enlevant la deuxième manche, mais il n'a pu remporter sa troisième finale à Eckental. Le Sprimontois s'était incliné en finale en Bavière en 2005 et s'y était imposé en 2016 face à l'Australien Alex De Minaur.



Steve Darcis, vainqueur de deux titres ATP (Amersfoort 2007 et Munich 2008), compte dix titres Challenger à son palmarès, le dernier décroché à Bordeaux en 2017. C'était la seconde finale de l'année pour Darcis, finaliste au Challenger de Cherbourg en février.



Steve Darcis, qui a récemment annoncé qu'il prendrait sa retraite en janvier 2020, a été sélectionné par Johan Van Herck pour participer à la phase finale de la Coupe Davis prévue fin novembre à Madrid.