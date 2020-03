Pandémie : Federer offre 1 million USD aux familles pauvres de Suisse

Roger Federer, le Suisse aux vingt trophées en Grand Chelem, a annoncé mercredi un don de 1 million de francs suisses (1 million de dollars, 943.000 euros) aux familles pauvres de son pays souffrant des conséquences de la pandémie de Covid-19.

"Nous vivons une période difficile pour nous tous et personne ne doit être laissé pour compte. Mirka (son épouse) et moi avons décidé de personnellement faire don d'un million de francs suisses aux familles les plus défavorisées en Suisse", a indiqué Roger Federer sur son compte Instagram en français, allemand et anglais.

"Notre contribution n'est qu'un début. Nous espérons que d'autres se joindront à nous pour aider encore plus de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise! Restez en bonne santé!", a ajouté l'ex-numéro 1 mondial, sportif parmi les mieux payés de la planète avec des revenus estimés par le magazine Forbes à 93,4 millions de dollars en 2019.

Il n'a pas précisé la forme que prendrait ce don.

La pandémie de coronavirus a jusqu'à présent infecté près de 9.000 personnes en Suisse et fait 86 morts, selon l'Office fédéral de la santé publique.