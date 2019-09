Osaka prive Mertens de finale à ... Osaka

Elise Mertens s'est inclinée en demi-finale du tournoi WTA d'Osaka. Notre compatriote a été battue par Naomi ... Osaka en deux manches (6-4, 6-1). La double lauréate en Grand Chelem (US Open et Australian Open) et ex-N.1 mondiale a s'est montrée plus solide dans les moments importants du premier set avant de dérouler.



A peine 2h30 après son quart de finale victorieux face à Giorgi, Elise Mertens est de retour sur le court pour défier Naomi Osaka, 4e mondiale et tête de série N.1. En danger sur son premier jeu de service, la Louvaniste écarte trois balles de break consécutive et s'en sort. La suite de ce set est très équilibrée. Jusqu'au dixième jeu. Osaka met Mertens sous pression et ne manque pas l'occasion d'empocher la manche (6-4).



La 24e joueuse mondiale, lauréate de l'US Open en double, accuse le coup. Osaka en profite et se détache à 2-0. Les deux joueuses ont du mal à tenir leur mise en jeu. Les breaks s’enchaînent, mais la Japonaise garde la main. Mertens dispute son deuxième match de la journée et le paie physiquement. Le score s'emballe : 3-1, 4-1, 5-1 et finalement 6-1.



Osaka égalise à 1-1 dans les confrontations directes avec Mertens. La Belge avait remporté le seul duel précédent en 2017 à Wuhan.



En finale, Osaka affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 41) qui a battu l'Allemande Angelique Kerber (WTA 15/N.4) 6-3, 6-3. La Japonaise qui réside aux Etats-Unis visera dimanche un 4e titre. Elle a remporté Indian Wells et l'US Open en 2018 et l'Open d'Australie en début d'année.