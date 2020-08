Osaka, blessée, déclare forfait pour la finale de Cincinatti, premier titre pour Azarenka depuis 4 ans

La Japonaise Naomi Osaka, 10e mondiale, a déclaré forfait pour la finale du tournoi de Cincinnati en raison d'une blessure, ont annoncé samedi les organisateurs de la compétition.Elle avait ensuite "Je suis tellement désolée de devoir me retirer sur blessure", a expliqué la Japonaise, sans préciser si elle sera en mesure de participer ou non au prochain US Open, qui débute lundi.

La Belarusse Victoria Azarenka (59e) est donc de fait déclarée vainqueure du tournoi. C'est son tout premier titre depuis Miami en 2016. Elle avait alors déclaré mettre sa carrière entre parenthèses pour donner naissance à son fils avant de revenir quelques mois plus tard.