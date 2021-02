Open d'Australie : Serena Williams élimine Simona Halep et rejoint Naomi Osaka en demi-finale

Serena Williams (WTA 11/N.10) a dominé la Roumaine Simona Halep (WTA 2) en deux sets 6-3, 6-3 après 1h21 de jeu, en quarts de finale d'Open d'Australie de tennis, mardi à Melbourne. L'Américaine de 39 ans rejoint en demi-finales la Japonaise Naomi Osaka (WTA 3) qui a éliminé de son côté la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 71) 6-2, 6-2.

La cadette des soeurs Williams jouera sa neuvième demi-finale à Melbourne. A chaque fois jusqu'ici, Serena s'est qualifiée pour la finale. Et sept fois, elle a remporté le titre (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 et 2017). Ce sera aussi sa 40e en Grand Chelem. Elle ne s'y est inclinée qu'à six reprises. Si elle s'impose en finale cette année, Serena décrochera son 24e titre du Grand Chelem, une performance inédite dans l'histoire du tennis.

"C'est mon meilleur match du tournoi, sans aucun doute, s'est félicitée l'Américaine. Je jouais contre la 2e mondiale, donc je savais qu'il fallait que je fasse mieux (que jusque-là). Et c'est ce que j'ai fait, j'en suis très contente."