Open d'Australie : Bonaventure et Zanevska au dernier tour des qualifications, Benoit éliminée

Le premier tournoi du Grand Chelem de tennis de la carrière de Marie Benoit, 237ème mondiale, s'est achevé ce mardi au deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie. Celles-ci sont délocalisées cette année à Dubaï, aux Emirats arabes unis, à cause de la pandémie de coronavirus. Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevska accèdent de leur côté au troisième et dernier tour des qualifications.

La gauchère eupenoise de 25 ans s'est inclinée en deux manches devant l'Italienne Elisabetta Cocciaretto, 132ème du classement WTA et tête de série N.18 des qualifications. Au terme d'un match de 2h08, la Transalpine de 19 ans a conclu sur la marque de 6-4 et 7-6 (7/2).

Marie Benoit peu avoir des regrets. Menée 5-2 dans le second set, elle a sauvé trois balles de match avant de renverser le score et de mener 5-6 service à suivre. Lauréate de 8 titres ITF, elle avait éliminé lundi au premier tour des ces qualifications l'Australienne Seone Mendez (WTA 277) 6-0, 6-2.

Maryna Zanevska (WTA 252) s'est de son côté imposée 6-2, 6-3 face à la Tchèque Tereza Martincova (WTA 120) et accède au troisième et dernier tour des qualifications.

Maryna Zanevska, 27 ans, tentera d'obtenir son billet pour Melbourne face à la Française Harmony Tan (WTA 234) qui a éliminé l'Américaine Catherine McNally (WTA 121/N.12) 6-1, 6-4.

La native d'Odessa est entrée dans un tableau final de Grand Chelem à six reprises, dont deux fois en Australie en 2016 et 2017. Elle n'a jamais gagné de match au premier tour et sa dernière apparition dans un tournoi majeur remonte à Wimbledon en 2017.