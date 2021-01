Open d'Australie : Bonaventure à une victoire du tableau final : "Bien utiliser mon service de gauchère et mon jeu direct"

Ysaline Bonaventure (WTA 122) figure à une victoire d’une place dans le tableau final de l’Open d’Australie. La Stavelotaine, 26 ans, tête de série n°13, a franchi sans difficulté, mardi à Dubaï, le deuxième tour des qualifications en dominant l’Allemande Antonia Lottner (WTA 179), 6-1 et 6-3 en 58 petites minutes.

"Je suis très contente", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Je n’étais pas stressée et je savais exactement ce que je devais faire pour la battre. C’était un match tout à fait différent de mon premier tour, avec qui une joueuse qui frappait assez fort dans la balle et dont le jeu me convenait finalement assez bien. Je suis satisfaite de mon niveau. Je ne m’attendais pas à ce que cela se passe de cette manière, vu qu’il y a six ou sept semaines, j’étais encore un peu en panique avec mon genou. Mais j’ai fait confiance à mon staff et là, je suis plus sereine."

Ysaline Bonaventure a déjà participé à l’Open d’Australie, en 2019, où elle s’était inclinée au premier tour contre l’Américaine Sachia Vickery. Pour mériter une deuxième participation à Melbourne, elle devra battre ce mercredi la Russe Valeria Savinykh (WTA 225).

"Je ne connais pas grand-chose à son sujet, si ce n’est que c’est une fille qui frappe assez fort, mais ne bouge pas très bien", a-t-elle poursuivi. "Je vais essayer de bien utiliser mon service de gauchère et mon jeu direct pour l’empêcher de dicter les échanges. Un troisième tour de qualifications est toujours un match spécial, mais je suis dans de bonnes dispositions pour l’aborder. J’ai bien joué aujourd’hui et je n’ai pas eu un long match. Cela donne confiance."