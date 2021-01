Open d'Australie : Andy Murray, positif au Covid-19 et incertain, Madison Keys renonce

Selon l'agence de presse PA, le champion olympique 2012 ne présente pas de symptômes graves et espère faire le voyage vers l'Australie à une date ultérieure.

L'ex-N.1 mondial Andy Murray a été testé positif au Covid-19, selon les informations publiées jeudi par divers médias britanniques, ce qui pourrait remettre en cause sa participation à l'Open d'Australie, qui commence le 8 février. Madison Keys a, elle aussi, contracté le virus. Elle manquera premier Grand Chelem de l'année.

Les N.2 et N.3 mondiaux Rafael Nadal et Dominic Thiem seront eux privés de leurs entraîneurs à Melbourne, aussi pour des motifs liés à la pandémie de Covid-19.

En raison du Covid-19, les joueurs et joueuses participant à l'Open d'Australie devront observer une période de quarantaine de deux semaines avant le début du tournoi, qui a été reporté de trois semaines pour finalement être programmé du 8 au 21 février.

Keys a contracté le virus juste avant son départ pour l'Australie. "Je suis très déçue de ne pas pouvoir jouer ces prochaines semaines après m'être entrainée très dur durant l'entre-saison sachant aussi que Tennis Australia et le circuit ont tout fait pour rendre les tournois possible", a expliqué l'Américaine sur les réseaux sociaux. "Je suis en isolement à la maison et je vais continuer à prendre toutes les précautions sanitaires nécessaires. J'espère pouvoir reprendre l'entraînement le mois prochain."



Madison Keys avait atteint les demi-finales à l'Open d'Australie en 2015. Son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem reste une finale à l'US Open en 2017.