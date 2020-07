"On ne peut pas tirer de conclusions sur les victoires de Kim Clijsters dans des matchs d'exhibition"

Philippe Dehaes, qui a coaché récemment Daria Kasatkina ou Monica Puig, est un fin observateur du tennis féminin. Agréablement surpris par l’enchaînement de victoires de Kim Clijsters dans la tournée d’exhibition américaine de la World Team tennis, notre consultant nuance néanmoins la portée de la performance. C’est encourageant, mais encore loin d’être tout à fait révélateur de ce qui pourrait se passer à l’US Open dans quelques semaines. Si celui-ci a bien lieu…

Philippe, quelles conclusions peut-on tirer par rapport aux 5 victoires de Kim dans cette tournée ?

Je me méfie toujours de ce type de nouveaux formats (nldr : ici, match sur un set et premier à 5 jeux). Ce sont par définition des matchs sans enjeu. Et normalement il y a toujours de l’enjeu. C’est ce qui rend d’ailleurs le tennis difficile : les points importants, l’enjeu à un moment donné…

Deuxièmement, on ne peut pas parler d’impact physique car ce format est très court. Et on sait que c’est justement physiquement qu’elle devait travailler par rapport à son retour. Ici, ses adversaires n’ont pas l’occasion de l’amener très loin dans cet aspect. Elle est très explosive donc ce genre de format, de 30-40 minutes de jeu, l’avantage. Surtout qu’elle fait la différence sur 2-3 coups de raquette. Mais dès que cela dure et qu’on commence à la faire bouger, c’est là que ça devient intéressant de la voir réagir. Et je ne pense pas que ce serait la même chose.

En revanche, cette petite série de victoires, c’est bon pour la confiance ?

C’est certain ! Ces victoires doivent la rassurer. Surtout celle contre Kenin, qui est quand même 4e mondiale et a gagné l’Open d’Australie. Mais de toute façon on savait que tennistiquement elle n’était pas loin. On l’avait vu contre Muguruza et surtout contre Konta, dans ses deux matchs de reprise avant l’arrêt de la saison. Dans les frappes de balle, dans le jeu, elle tient la route. Mais c’est physiquement qu’elle avait plié.

Après je reviens sur ce que je disais sur les matchs d’exhibition. On ne se dévoile jamais complètement dans ce type de matchs. C’est un peu comme à l’entraînement. Quand les grands joueurs ou grandes joueuses prennent des jeunes rookies talentueux à l’entrainement, ce n’est pas pour leur faire plaisir. C’est pour gagner du temps ! Les tester, apprendre à connaître leur jeu, voir comment ils ou elles réagissent à tel ou tel type de coups. Donc ici, il faudrait juste savoir quel était l’état d’esprit des adversaires. Donc, pour répondre franchement à la première question : non, on ne peut pas vraiment tirer de conclusions par rapport à ces 5 victoires.

Donc on ne s’emballe pas pour l’US Open à venir ?

Non. Et puis l’US Open a changé depuis ses victoires. Ce n’est plus la même surface. C’est plus lent, le rebond est plus haut et je ne suis pas certain que cela soit à l’avantage de Kim. Elle devra travailler plus qu’avant pour gagner le point. Son jeu n’aura pas forcément le même impact.

Des raisons quand même d’être optimiste ?

Sur un match, elle peut sortir une top 20. Elle a le niveau de jeu. Mais il faudra juste voir quelle sera sa capacité à enchaîner les matchs, les performances, les victoires. Je reste juste sceptique par rapport à ça. Il y a quand même désormais 10-15 filles très fortes qui sont au-dessus du lot. Il faudra être dans un très bon jour pour les battre. Je serai le premier heureux si je m’étais trompé sur la faculté de Kim à aller loin au prochain US Open…