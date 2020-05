Novak Djokovic a pensé à tout plaquer en 2018, sa "retraite" a duré dix jours

Novak Djokovic est convaincu qu’il prendra sa retraite dans quelques années avec le record de victoires en Grand Chelem. Le Serbe de 32 ans a déjà remporté 17 titres du Grand Chelem, soit deux de moins que Rafael Nadal et trois de moins que Roger Federer, actuel détenteur du record. Mais sa carrière aurait pu se terminer bien plutôt. En mars 2018 à Miami.



Le Djoker a failli tout plaquer en 2018 dans la foulée d’une défaite douloureuse à Miami face à Benoit Paire (6-3, 6-4). Déjà sorti prématurément à Indian Wells, le Serbe en a marre et ne sait plus où il en est.



Jelena, sa femme, s’est souvenu de ce moment lors de l’émission de télévision américaine 'In Depth with Graham Bensinger'. "Il nous a tous réunis et nous a dit 'les gars, c’est fini'. Il a dit à Edoardo (Artaldi, ndlr) de prévenir ses sponsors. Il voulait être clair avec eux. On pleurait, on lui disait que ce n’était pas le bon moment".



"Nous sommes ensuite partis en vacances" a-t-elle continué. "Il ne voulait plus rien savoir du tennis. Mais j’aime le tennis. J’ai été joué avec les enfants. Il n’est venu que le 3e ou le 4e jour. Nous étions en train de jouer, c’était fun. Ce n’était pas un entraînement comme il en avait l’habitude. Il a vu à quel point on s’amusait".



Il a échangé quelques balles avec madame et il est revenu les jours suivants. Le virus du tennis était toujours là, dans ses veines. La machine était relancée. Il a recontacté Marian Vajda, son coach. Sa "retraite" a duré dix jours.



Le 16 avril, Nole est de retour sur le circuit et ne laisse qu’un jeu à Dusan Lajovic à Monte Carlo. La suite de la saison sur terre reste chaotique mais il gagne ensuite à Wimbledon, à Cincinnati, à l’US Open, à Shanghai et au Masters.