Nouvelle opération au genou pour Juan Martin del Potro, qui rêve toujours des JO

Finale 2018 : Novak Djokovic - Juan Martin Del Potro - US Open 2018 - 22/11/2018 Le Serbe Novak Djokovic, 6e mondial, a remporté son quatorzième titre en Grand Chelem à l'US Open. Il a battu l'Argentin Juan Martin del Potro, numéro 3 mondial, en trois sets (6-3, 7-6 (7/4), 6-3), et en 3h18. Deux mois à peine après son sacre à Wimbledon, venu refermer deux ans de vicissitudes, entre coude blessé et moral en berne, l'ex-numéro un mondial confirme son retour au plus haut niveau et va se réinstaller sur le podium mondial, au troisième rang. Avec quatorze couronnes en Grand Chelem, Djokovic égale l'Américain Pete Sampras, et revient à six longueurs de Roger Federer, détenteur du record (20) de trophées majeurs. Il compte désormais trois US Open à son palmarès, après 2011 et 2015.