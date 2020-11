Nouvelle déception pour Goffin : "Je suis content que la saison soit terminée..."

"Je suis content que la saison soit terminée ", a déclaré David Goffin (ATP 14) après une nouvelle déception. Mardi soir à l'Accor Arena de Bercy, il s'est incliné dès son entrée en lice au Rolex Paris Masters, le dernier tournoi ATP Masters 1000 de la saison. Sur le court central, le Liégeois, 29 ans, a été battu 6-4, 7-6 (8/6) par le Slovaque Norbert Gombos (ATP 105), 30 ans, issu des qualifications, dans un match où il a commis pas moins de 46 fautes directes.

"Je n'avais aucune attente en venant ici. J'avais juste envie de me tester un peu, voir où je me situais, parce qu'à Anvers, ce n'était pas génial", a-t-il expliqué après sa défaite. "Je n'ai pas très bien joué mais j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai eu beaucoup de balles de break dans le premier set, j'ai mené 4-2 avec balle de 5-2 double break et puis 6-3 dans le tie-break du deuxième. Il a été solide jusqu'à la fin. J'ai commis des erreurs, mais la balle avançait vite. Il a gagné beaucoup de matches en sortant des qualifications. Je pense qu'il méritait de gagner. Il a été plus solide que moi au bout du compte."

L'année 2020 est donc terminée pour David Goffin. Une saison qui avait commencé en fanfare, avec une victoire contre Rafael Nadal lors de l'ATP Cup à Sydney en janvier, mais qui ensuite, avec le Covid-19, s'est révélée nettement moins réjouissante.

"Je jouais bien dès le début de l'année. C'est dommage, car j'attendais Indian Wells et Miami, qui étaient de gros objectifs", a-t-il poursuivi. "Cela a été complètement chamboulé. Je me suis bien accroché sur dur quand on a repris après le confinement avec un huitième de finale à l'US Open. Après le changement de surface, le mauvais match à Roland-Garros et le virus qui est arrivé, la saison était quasiment finie. Mais je voulais quand même jouer à Anvers et je me suis dit : ici, c'est un beau tournoi. Comme tout le monde, on ne s'attendait pas à une telle année. Je pense que cela va commencer de la même manière l'année prochaine mais au moins on est prêt."