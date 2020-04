Le tennisman Nick Kyrgios a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux ce lundi matin. On y voit le bras gauche de l'Australien, nouvellement tatoué. Le joueur de 24 ans a décidé de rendre hommage à deux stars de la NBA et des Los Angeles Lakers: l'oeuvre d'art commence par LeBron James, au milieu de l'épaule et se termine par Kobe Bruyant, près de la main.

"Kobe et The King sont maintenant avec moi pour toujours", a écrit Kyrgios sur Instagram.