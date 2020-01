Naomi Osaka, considère son nouveau coach, Wim Fissette, "comme un professeur"

Naomi Osaka, 4e joueuse du monde, a bien commencé l'année avec son nouveau coach belge, Wim Fissette. La Japonaise, 22 ans, s'est ainsi qualifiée vendredi pour les demi-finales du tournoi WTA Premier sur dur de Brisbane, doté d'1.434.900 dollars à la suite d'une nouvelle victoire de haute lutte contre la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 9). Elle s'est imposée 6-3, 3-6, 6-3 après 1h59 de jeu.

"Je suis nettement mieux rentrée dans le match que la veille", a expliqué la Japonaise, "mais elle a opéré quelques ajustements dans le deuxième set qui se sont révélés payants. J'étais un peu frustrée, mais dans le troisième set, j'ai arrêté de me plaindre et je me suis battue pour chaque point", a ajouté Osaka, qui n'a servi que 4 aces, contre 12 à son adversaire. "Elle se met tellement loin derrière sa ligne de fond que c'était très difficile d'obtenir des points gratuits sur mon service, d'autant qu'elle est une des meilleures relanceuses du circuit. Je sais que j'affronte les meilleures joueuses du monde ici et que chaque match dans ce tournoi est vraiment dur. J'essaie donc de me focaliser sur les choses que je peux contrôler".

Et sur ce que son nouveau coach, Wim Fisette, lui raconte. Naomi Osaka s'est d'ailleurs exprimée à Brisbane sur sa relation avec le Trudonnaire, 39 ans, qu'elle a choisi d'appeler 'Fissettey'.

"Parce que j'aime donner des surnoms aux gens et que je considère que cela sonne mieux. Pour l'instant, je suis essentiellement dans l'écoute, comme quand il monte sur le terrain lors d'un changement de côté. Et j'essaie d'appliquer ce qu'il me dit, sans faire trop de forfanteries. Wim est très efficace. Il est arrivé avec des choses qu'il avait déjà remarquées à mon sujet et à chaque fois qu'il constate un truc, un coup qui n'a par exemple pas bien fonctionné la veille, il n'hésite pas à me le dire et on le corrige. Il est comme un professeur. Et j'ai déjà appliqué ici certaines choses travaillées durant la préparation hivernale".

Elle affrontera samedi, pour une place en finale, la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 2). L'autre demi-finale mettra aux prises une autre joueuse Tchèque Petra Kvitova à l'Américaine Madison Keys.