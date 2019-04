Nadal: "Un de mes plus mauvais matchs sur terre battue en 14 ans"

Rafael Nadal, qui visait un 12e titre record et un 4e consécutif au Masters 1000 de Monte-Carlo, a été éliminé samedi sans discussion 6-4 et 6-2 par une de ses bêtes noires l'Italien Fabio Fognini (ATP 18/N.13).

"C'est un de mes plus mauvais matchs sur terre battue en 14 ans", a commenté Nadal, qui n'avait plus perdu à Monte-Carlo depuis la demi-finale 2015 face à Novak Djokovic.

"On peut parler de technique ou de tactique, mais c'est simplement un de ces jours où je n'ai eu absolument aucune sensation (dans le jeu)", a-t-il ajouté.

Ce duel contre Fognini s'annonçait explosif puisque l'Italien était non seulement l'un des rares joueurs à avoir déjà battu l'Espagnol (N.2) sur terre battue (Rio et Barcelone en 2015), mais il est également l'un des seuls à ne pas lui montrer de respect particulier sur le court. Ils avaient notamment eu une altercation lors d'un changement de côté au tournoi de Hambourg 2015.

Samedi encore, Fognini a assuré le spectacle. Mené 1-3 dans le premier set, il a piqué une colère qui lui a valu un avertissement mais à la suite de laquelle il est revenu dans le match.

"Je me suis dit +OK, je suis à 3-1. Respire. Je sais que c'est difficile parfois pour moi. Et après ça j'ai commencé à vraiment bien jouer", a-t-il raconté.

Il s'est ensuite envolé dans la seconde manche en produisant un tennis sans complexe et très varié. Sa domination était telle qu'il a un moment semblé devoir infliger un 6-0 à l'Espagnol avec trois balles de match sur son service à 5-0.

L'Espagnol a repoussé l'échéance mais Fognini, né il y a 31 ans à San Remo à une quarantaine de kilomètres de Monaco, s'est imposé sur un dernier coup qui a laissé Nadal à plusieurs mètres de la balle. Il jouera sa première finale de Masters 1000 et tentera de décrocher le 9e titre de sa carrière, le plus beau. D'autant que Fognini n'a pas oublié qu'il a été mené 4-6 et 1-5 au premier tour contre le qualifié Andrey Rublev (ATP 90) avant de retourner la situation en sa faveur (4-6, 7-5, 6-4).