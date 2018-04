Nadal ne laisse aucune chance à Goffin en demi-finale à Barcelone

David Goffin s'est incliné face Rafael Nadal en demi-finale du tournoi de Barcelone. L'Espagnol s'est imposé en deux sets (6-4, 6-0). Notre compatriote a été battu par le Maître de l'ocre pour la 4e fois en 5 confrontations. Le décuple vainqueur de Roland Garros enregistre sa 400e victoire sur terre battue. Nadal affiche un taux hallucinant de succès (91,9%) de succès sur cette surface.



Le Liégeois a parfaitement entamé sa rencontre et s'est emparé du service de Rafa dès le premier jeu. Il a confirmé son break dans la foulée (2-0). La machine espagnole s'est ensuite mise en route. Le gaucher de Manacor a engrangé les trois jeux suivants pour revenir dans le match (3-2). Goffin s'est accroché et a lutté pour conserver sa mise en jeu. Bousculé à 4-3, il a cédé à 5-4. Après 50 minutes, Le N.1 Mondial a empoché la première manche sur sa deuxième balle de set.



Nadal a pris l'ascendant et ne l'a plus lâché. Impérial sur son service (il n'a concédé que 3 points), l'Espagnol a "harcelé" Goffin sur sa mise en jeu. Les jeux ont défilé et cette deuxième manche a tourné à la démonstration. Le N.10 Mondial a tout fait pour éviter un humiliant 6-0. Il a écarté deux balles de match avant de s'avouer vaincu face à la puissance de Rafa.



Comme à Monte-Carlo, le week-end dernier, Rafael Nadal visera une onzième victoire dans le tournoi de Barcelone. Il sera opposé en finale au jeune Grec de 19 ans Stefanos Tsitsipas (ATP 63), tombeur de l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 11/N.5) 7-5, 6-3 dans la première demi-finale. Il s'agira d'un duel inédit entre les deux joueurs. Nadal visera un 77e titre ATP à l'occasion de sa 113e finale. Tsitsipas jouera la première finale de sa carrière.