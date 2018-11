Nadal forfait pour le Masters, Djokovic assuré de finir l'année N.1 mondial

Rafael Nadal a déclaré forfait pour l'ATP Masters de Londres qui débute dimanche. L'Espagnol, qui a cédé sa place de numéro 1 mondial lundi, a du se faire opérer à la cheville droite lundi.

Le Majorquin, 32 ans, avait déjà du faire l'impasse sur le tournoi ATP de Paris-Bercy cette semaine en raison de douleurs aux abdominaux et a du laisser sa place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic, même si le Serbe a été battu en finale du tournoi parisien dimanche par le Russe de 22 ans, Karen Khachanov, désormais 11e mondial. Avec le renom de Nadal pour le Masters, Djokovic est assuré de finir l'année en tant que numéro 1 mondial.

"Ces mots marquent ma fin de saison. Ca a été une saison compliquée, très bonne au niveau tennistique quand j'ai été en mesure de jouer, et à la fois très mauvaise en terme de blessures", a expliqué Rafael Nadal sur les réseaux sociaux.

L'Espagnol a effectivement connu une saison gâchée par les blessures: il avait dû abandonner en quarts de finale de l'Open d'Australie (jambe) et, après n'avoir repris qu'en avril, il avait de nouveau abandonné en demi-finales de l'US Open début septembre (genou droit). Finalement, il n'aura joué que près de 6 mois cette saison.

"J'ai fait tout ce qui était possible pour arriver en fin de saison en bonne forme, à Paris comme à Londres. Malheureusement, j'ai eu un problème aux abdominaux à Paris la semaine dernière, et en plus, j'ai un 'corps libre' à la cheville qui doit être enlevé lors d'une opération aujourd'hui (lundi)", a-t-il précisé

"Etant donné que ma blessure aux abdominaux m'empêchait de jouer à Londres, nous en profitons pour (le) retirer et éviter des problèmes à l'avenir", a-t-il ajouté.

Novak Djokovic, opéré d'un coude en février, avait repris lui en mars. Ejecté du Top 20 mondial en juin, et sorti en quarts de finale de Roland-Garros, il a ensuite connu une période faste, enchaînant 22 victoires d'affilée et empochant deux tournois du Grand Chelem (Wimbledon, US Open), deux Masters 1000 (Cincinnati, Shanghaï), et une finale à Paris où il s'est incliné dimanche face à la révélation russe Karen Khachanov (7-5, 6-4).

Rafael Nadal est remplacé pour le Masters de Londres par l'Américain John Isner, 10e mondial. Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem et Kei Nishikori complètent le tableau de ce rendez-vous de fin d'année qui rassemble en théorie les 8 meilleurs joueurs de la saison.

L'Argentin Juan Martin Del Potro (ATP 4) avait déjà annoncé son forfait, remplacé par le Japonais Kei Nishikori (ATP 9).