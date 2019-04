Nadal éliminé par Fognini en demi-finale à Monte-Carlo

Enorme surprise samedi après-midi en demi-finale du tournoi de tennis de Monte Carlo. Rafael Nadal vainqueur à onze reprises de ce 3e ATP Masters 1000 de la saison, dont les trois dernières années, a été battu par l'Italien Fabio Fognini. Le Ligurien de 31 ans, 18e mondial, s'est imposé sur l'ocre monégasque en deux sets face à l'Espagnol meilleur joueur de l'histoire sur cette surface. Un 4e succès en carrière, en 15 rencontres entre les deux joueurs, et le premier depuis 2015, qui ne souffre aucune discussion: 6-4 et 6-2. Même si Nadal a eu un petit sursaut en tout fin de match à 6-4, 5-0 et 40-0. Il a sauvé trois balles de match et inscrit deux jeux avant de s'avouer battu après 1h36 de jeu.

Nadal revenait à la compétition dans ce tournoi après avoir dû renoncer à disputer sa demi-finale au Masters 1000 de Indian Wells, mi-mars, en raison d'une blessure au genou. Le Majorquin de 32 ans n'avait pas cédé le moindre set lors de ses trois premiers matchs cette année en Principauté. Il n'avait plus perdu à Monte Carlo depuis sa demi-finale en 2015 face au Serbe Novak Djokovic. Il restait sur une série de 18 matchs victorieux.

L'affiche de la finale de ce tournoi doté de 5.207.405 euros sera pour le moins inattendue dimanche puisque Fognini rencontrera le Serbe Dusan Lajovic, 48e mondial.

Le tombeur de David Goffin au 2e tour, avait lui aussi réalisé un petit exploit dans sa demi-finale, plus tôt dans l'après-midi. Il avait éliminé 7-5 et 6-1 le Russe Daniil Medvedev (ATP 14), qui venait d'écarter le N.1 mondial Novak Djokovic en quart de finale.

Lajovic et Fognini n'ont jamais disputé de finale dans un Masters 1000, les plus importants tournois du circuit ATP après les quatre du Grand Chelem.