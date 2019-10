Nadal, Djokovic et Murray présents en Coupe Davis, Nishikori absent

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray participeront à la nouvelle formule de la Coupe Davis, du 18 au 24 novembre à Madrid (Espagne), ont annoncé lundi leur fédération respective.

Vainqueur du Saladier d'argent en 2010, Djokovic emmènera l'équipe serbe dans le groupe A où la Serbie doit rencontrer le Japon, privé de son leader Kei Nishikori, en retrait des cours depuis fin août, et la France, qui enregistre le retour de Gaël Monfils, trois ans après son dernier match avec les Bleus.

Rafael Nadal, 2e joueur mondial, sera lui à la tête de l'équipe d'Espagne qui disputera à domicile la phase de groupes de cette première édition renouvelée de la compétition centenaire.

Quadruple vainqueur de la compétition, Nadal fera équipe avec Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño, Feliciano Lopez et Marcel Granollers.

"Le nouveau format permet très facilement aux grands joueurs d'y participer. C'est très attrayant de pouvoir voir les meilleurs joueurs pendant une semaine", a réagi le capitaine de l'équipe d'Espagne, Sergi Bruguera, dans un communiqué.

Autre attraction du tournoi: la présence à la Caja Magica à Madrid de l'Ecossais Andy Murray, vainqueur dimanche à Anvers (Belgique) de son premier titre sur le circuit mondial après deux ans et demi sans titre et deux opérations d'une hanche.

"C'est absolument incroyable de voir Andy être compétitif de nouveau !", s'est félicité le coach britannique, Leon Smith, dans un communiqué.

La Grande-Bretagne affrontera le Kazakhstan et les Pays-Bas dans le Groupe E.

Sous l'impulsion de l'Américain David Haggerty, président de la Fédération internationale de Tennis (ITF), et du footballeur espagnol Gerard Piqué, patron du groupe Kosmos détenteur des droits de la compétition, le format de la légendaire Coupe Davis a connu un véritable lifting.

Dans la nouvelle formule, le premier de chacun des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes (au ratio set et ratio points) seront qualifiés pour les quarts de finale. Les rencontres se disputeront au meilleur de trois matches (deux simples et un double) en deux sets gagnants.

"Nous allons tous découvrir ce nouveau format. Jouer potentiellement jusqu'à une semaine, et non plus un week-end comme avant, change le fait qu'il faudra anticiper les rencontres et nos potentiels adversaires", a jugé lundi le capitaine français Sébastien Grosjean.

Cette Coupe Davis new look est prévue moins de deux mois avant une compétition rivale organisée par l'ATP, la World Team Cup, à laquelle participera le Suisse Roger Federer, absent en Espagne.