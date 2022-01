Nadal appelle Djokovic à assumer les conséquences de ses choix : "Il connaissait les conditions depuis des mois"

S’il ne pourra pas participer à l’Open d’Australie, Novak Djokovic devra assumer les conséquences de ses choix. Rafael Nadal n’y est pas vraiment allé par quatre chemins au moment de commenter la situation délicate dans laquelle se trouve son collègue serbe, bloqué à l’aéroport de Melbourne et menacé d’expulsion. "Il connaissait les conditions depuis des mois", a déclaré Nadal, interrogé sur la question en conférence de presse.

Arrivé en Australie pour prendre part à l’Australian Open quelques semaines après avoir contracté le covid, le tennisman espagnol n’est pas "dans une forme optimale" mais se sentait "suffisamment bien" pour venir en Australie bien qu’il ait passé "quatre/cinq jours très difficiles".

Doublement vacciné, le Majorquin comprend l’agitation qui s’est créée autour du cas Djokovic et a répété sa position sur les vaccins. "C’est normal que les gens, ici en Australie, soient énervés par cette situation avec tous les confinements très stricts qu’ils ont vécus […] Tout ce que je peux dire, c’est que je crois en ce que les scientifiques disent. S’ils disent qu’il faut se faire vacciner, on doit se faire vacciner. […] Si tu es vacciné, tu peux jouer l’Open d’Australie et partout ailleurs. Le monde a trop souffert pour ne pas suivre les règles."

Nadal n’a pas souhaité porter de jugement sur le choix de Novak Djokovic mais a appelé son rival serbe à assumer les conséquences de ses décisions. "Je pense que, s’il le voulait, il aurait pu jouer ici en Australie sans souci. Il a fait ses choix. Chacun est libre de ses choix, mais, derrière, il y a des conséquences. Évidemment, la situation ne me plaît pas. D’un côté, je suis désolé pour lui. Mais de l’autre, il connaissait les conditions depuis des mois. Il a fait son choix."