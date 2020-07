Murray estime avoir retrouvé le service de son âge d’or

Finale Hommes 2016 : Andy Murray - Milos Raonic - Finale Wimbledon 2016 - 10/07/2016 Le Britannique Andy Murray a remporté pour la deuxième fois le tournoi de Wimbledon en neutralisant dimanche en finale le Canadien Milos Raonic, 7e mondial, et son redoutable service, en trois sets 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (7/2). C'est le troisième titre majeur pour l'Écossais après l'US Open en 2012 et l'édition 2013 de Wimbledon. Murray a proposé un jeu solide de bout en bout, avec une qualité de retour et une résistance dans les échanges qui ont posé de gros problèmes à l'outsider Raonic, malgré ses coups de canon au service.