David Goffin (ATP 15) a remporté son quart de finale contre Lorenzo Sonego (ATP 36) 6-4, 6-4 en un peu plus de 1h20 de match au tournoi ATP 250 de Montpellier. Le Belge a très bien débuté le premier set et la rencontre, et l’Italien n’est pas parvenu à inverser la tendance. Dans la deuxième manche, Goffin a été mené 0-2 avant de très réagir, d’élever son niveau et l’emporter. Au prochain tour il rencontrera le vainqueur de la rencontre entre Gerasimov et Davidovich. Après avoir éprouvé pas mal de difficultés à se défaire de Bonzi, 125e mondial, au tour précédent David Goffin se rassure et engrange de la confiance face à un adversaire d’un bon niveau. Il avait déclaré que la bataille face à Bonzi lui avait fait du bien, il semblerait que cela soit en effet le cas. Il a en tout cas montré une très belle mentalité ce vendredi en quart de finale. ►►► À lire : David Goffin, demi-finaliste à Montpellier : "Je dois continuer à engranger de la confiance"

Premier set, très belle entame de match

Goffin entre bien dans le match. Déterminé, il obtient une balle de break dès le jeu d’entrée qu’il convertit. Il confirme ce break par un jeu blanc, en servant quatre premières balles et mène 2-0. Appliqué, il réalise un très bon début de match alors que Sonego ne semble pas encore tout à fait dans la rencontre. Il empoche malgré tout sa mise en jeu suivante. Pas de quoi faire paniquer David, qui est très bien sur son service et fait 3-1 et l’Italien l’imite pour faire 3-2. Le jeu suivant du Belge est plus disputé, c’est la toute première fois que Sonego parvient à inscrire deux points sur le service adverse. David obtient ensuite une balle de jeu mais la gâche par une double faute. C’est donc 40-40 et puis balle de break, la première de la rencontre pour le 36e mondial. Elle est bien sauvée par Goffin qui s’en fort et mène 4-2. Sonego répond par un jeu blanc, 4-3, il sert vraiment très bien désormais. On a l’impression que notre compatriote a réalisé le break au meilleur moment quand son adversaire n’était pas encore tout à fait entré dans la rencontre. Le match s’est équilibré depuis mais David continue à bien se défendre 5-3 et puis 5-4. David ne doit pas flancher au moment de servir pour le gain de cette première manche. Et il ne tremble pas, avec quatre premières balles, il remporte le set 6-4 en 36 minutes. Une manche plaisante et vraiment appliquée de la part de David avec un service solide et de très bons retours sur les deuxièmes services de l’Italien.

Deuxième set : mauvais début, réaction parfaite

David commence bien cette deuxième manche et pose des problèmes à Sonego sur son service mais l’Italien le remporte malgré tout, 0-1. Le jeu de David est également disputé. Lorenzo obtient d’ailleurs deux balles de break, la deuxième est la bonne malgré une superbe défense de Goffin et l’Italien va pouvoir faire la course en tête dans le deuxième set. David réagit de la meilleure des manières, il prend l’initiative sur la mise en jeu adverse et mène 0-30. Puis 15-40 pour obtenir directement deux balles de contre-break. Il va ensuite vraiment chercher le jeu au filet pour faire 1-2. Excellente réaction du Liégeois. David joue vraiment très bien désormais et fait 2-2 sur un jeu blanc. Sonego reste calme pour mener 2-3. Le jeu suivant est un peu décousu pour David, notamment auteur d’un ace et d’une double faute mais il assure l’essentiel et revient à égalité. Mieux encore, il breake à nouveau et se place en très bonne position dans ce set et dans ce match. Il obtient une première balle de match à 5-3. Mais Sonego n’abdique pas et revient à 4-5. Service pour le match, David doit conclure. Et il le fait sur sa troisième balle de match à l’issue d’un point magnifiquement disputé. Double 6-4 en moins d’une heure et trente minutes. Beau test réussi avec beaucoup de sérieux pour David Goffin.