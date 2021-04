Monte Carlo : un David Goffin des grands jours s’offre Alexander Zverev et file en quarts

Petit exploit de David Goffin à Monaco ! Le Belge a battu Alexander Zverev en deux sets : 6-4, 7-6 (9-7) en 1h52 de jeu. Sur le Court des Princes de Monte Carlo, David Goffin a montré son meilleur visage pour se défaire du sixième joueur mondial. Une belle longueur de balle, un coup droit magistral, de l’agressivité et de la concertation des ingrédients qui ont permis à Goffin de réaliser ce petit exploit. Il tient là son match référence en 2021, malgré un tout petit passage à vide au moment de conclure.

Le Liégeois se complique quelque peu la tâche au moment de conclure et Zverev obtient l’opportunité de revenir à 5-5. Goffin s’offre ensuite l’opportunité de remporter la première manche sur une amortie subtile, il concrétise avec un ace.

David retrouve son revers au meilleur moment pour s’offrir une balle de set sur le service de l’Allemand. Malheureusement il ne parvient pas à la convertir et Zverev remporte son jeu, 5-4, David sert pour le set.

David semble vraiment solide pour l’instant et il est d’ailleurs le premier à breaker un Alexander Zverev encore un peu fébrile, 4-3 service à suivre pour le Belge. Celui-ci défend très bien et confirme son break, il sème le doute dans la tête de son adversaire.

Alexander Zverev remonte sur le terrain avec de meilleures intentions et entame le deuxième set par un jeu blanc. Dos au mur, l’Allemand élève son niveau. David ne veut pas se laisser impressionner et rétorque par un jeu blanc 1-1.

Les deux hommes réitèrent cela sur leur mise en jeu suivante. Goffin retrouve vraiment sa première balle, Zverev se bat mais n’y arrive pas. David lui pose vraiment problème. Et c’est d’ailleurs lui le premier à inscrire un point sur la mise en jeu adverse dans ce set, il met à nouveau le sixième mondial au pied du mur. Mais l’Allemand s’en sort malgré tout, 3-2.

Alexander obtient ensuite les deux premières balles de break du set, auteur d’un moins bon jeu de service. David sauve la première avec une bonne dose de chance, la deuxième avec beaucoup de concentration. Son adversaire, nerveux, en jette sa raquette mais obtient une nouvelle possibilité dans la foulée. Encore très bien sauvée avec un contrepied au filet. David enchaîne, 3-3. David fait déjouer son adversaire qui ne parvient vraiment plus à montrer toute sa palette.

Il assure néanmoins toujours le coup sur son service dans ce set et mène 4-3, David fait pareil, 4-4.

Zverev parvient à conserver sa mise en jeu ce qui le maintient dans cette rencontre. Il mène 5-4 et va devoir tout faire pour tenter de breaker Goffin. L’Allemand tente mais David ne l’entend pas de cette oreille et remporte aussi sa mise en jeu, 5-5 puis 6-5. Le Belge va tenter de décrocher le tie-break, il y parvient, en jouant notamment avec les lignes. Ce qui a le don d’énerver Zverev.

Place au tie-break. David réalise rapidement deux mini-breaks. Il se montre extrêmement solide et obtient quatre balles de match. A ce moment-là, il se fait un peu peur et manque ces quatre balles. Ses démons souvent présents dans les moments décisifs refont surface… Et c’est finalement Zverev qui obtient une balle de set, heureusement écartée avec beaucoup de sang-froid par David. Il ne doit pas ruminer ces quatre balles de match alors qu’il en obtient une cinquième, sur le service de son adversaire. Celle-ci, c’est la bonne.

Et David s’impose finalement 6-4, 7-6 (9/7), grosse performance du Belge contre Zverev.