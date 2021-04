Monte-Carlo : David Goffin s’incline au terme d’une incroyable bataille contre Daniel Evans en quart de finale

David Goffin (ATP 15) s’est incliné face à Daniel Evans (ATP 33) en quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo sur le score de 5-7, 6-3, 6-4 en 2h45 de jeu. Il s’agissait d’un duel d’hommes en confiance ; Daniel Evans a battu le numéro un mondial Novak Djokovic au tour précédent alors que c’est Alexander Zverev qui s’est incliné face à David Goffin. Et ce match a vraiment tenu toutes ses promesses ! Un duel rempli d’engagement mais aussi de très jolis points. Et c’est finalement Dan Evans qui s’en sort. Il rencontrera Stefanos Tsitsipas en demi-finale. David Goffin pourra tirer beaucoup d’enseignements positifs de son tournoi de Monte Carlo, même s’il gardera sans doute un goût de trop peu.

Premier set

Deux balles de break d’entrée pour Evans qui avait d’ailleurs choisi de recevoir après avoir remporté le "toss". Goffin sauve la première mais pas la deuxième. David tente de réagir rapidement, et prend l’initiative sur le service de son adversaire. À son tour d’obtenir deux balles de break et de voir la première sauvée. Malheureusement pour le Belge, la deuxième l’est aussi après un long échange. David joue bien, il trouve déjà de belles longueurs et se montre très agressif pour se procurer une troisième balle de contre-break. Mais Evans remporte finalement son jeu pour mener 2-0. L’intensité est déjà bien présente dans cette rencontre. Avec un nouveau bon jeu, David parvient à réduire l’écart, 2-1. Evans fait ensuite 3-1 alors que David montre encore de belles choses. Il faudra par contre être capable de concrétiser les opportunités pour David pour revenir dans ce set. Le jeu de service du Belge est ensuite un peu moins bon. Les intentions sont bonnes, très offensives, mais la réalisation l’est un peu moins. Il s’en sort malgré tout pour faire 3-2. David prend trop de risques en ce moment, si son jeu est assez plaisant à voir, pas sûr qu’il soit adapté à son adversaire qui remet absolument tout dans le court. Les joueurs continuent de remporter leur mise en jeu et David de courir après le score. Il montre vraiment des choses intéressantes mais Evans conserve son break d’avance, il sert pour le gain du premier set. Le Belge mène rapidement 0-40 sur cette mise en jeu. Dès qu’il prolonge l’échange, David met Evans en difficulté et l’emporte. Le Britannique sauve brillamment les deux premières balles de contre break mais la troisième est la bonne ! David revient dans le coup dans ce set, au vu de ce qu’il a montré, c’est assez logique. Le spectacle est au rendez-vous. David s’offre une première balle de set à 6-5 mais Evans sert parfaitement pour la sauver. Le coup droit décroisé de David fait mal à son adversaire qui lâche une deuxième opportunité au Belge. Il l’a saisi. Goffin empoche le premier set au terme d’une grosse bataille. Le match est très équilibré, ce que fait notre compatriote est vraiment remarquable et Evans prend un coup au moral après ce set perdu.

Deuxième manche

David sert à nouveau en premier dans ce set, mais cette fois il remporte le jeu. Evans égalise et David commet un peu plus d’erreurs. Il est d’ailleurs ensuite mené 0-30 sur son service. Le Britannique passe à l’offensive et obtient deux balles de break. Il n’a besoin que de la première pour prendre l’avantage 2-1, service à suivre. Petite passe un peu plus négative pour le Liégeois alors que tout semble réussir à son adversaire qui confirme, 3-1. David continue à éprouver pas mal de difficultés dans le jeu suivant mais le remporte pour faire 3-2. Le Belge a le temps de se remobiliser pour changer le court de ce set, mais cela dépendra évidemment également de son adversaire. Et David retrouve un peu de sérénité, petit à petit. Il se procure d’ailleurs une balle de contrebreak mais manque un peu de réussite. Mais Evans commet une double-faute pour offrir une deuxième balle de break à David. Une nouvelle fois manquée. On semble être à un moment charnière de cette manche et c’est finalement le 33e joueur mondial qui s’en sort, 4-2. Les deux joueurs connaissent ensuite des mises en jeu tranquilles, ce qui permet à Evans d’empocher la deuxième manche et de revenir dans cette rencontre. David s’est montré trop fébrile, a remporté beaucoup moins de longs rallyes et a été dominé en filière courte. Il y a des ajustements à faire pour la dernière manche.

Set décisif

Pour la première fois depuis de début du match, c’est Evans qui débute le set au service. Il empoche son jeu et David l’imite. Les deux joueurs sont proches dans cette fin de match, bien difficile de savoir lequel s’en sortira. Goffin mène 0-30 sur la mise en jeu suivante d’Evans. Grâce notamment à un magnifique passing. Bon pour le moral du Belge qui mène ensuite 0-40 sur une grosse erreur de Daniel. Mais ce dernier sauve les trois balles de break. David s’énerve sur lui-même… Il doit rester mobilisé et ne pas se déconcentrer. Mais il commet à son tour une grossière erreur pour offrir une balle de jeu à son adversaire qui inverse complètement la situation et remporte son jeu. Il n’y a rien de mal fait pour David mais le mental devra être au rendez-vous. Le Belge nous rassure en remportant son jeu assez sereinement, en le faisant courir pas mal. L’intensité est toujours présente dans cette belle rencontre. Evans lui répond par un jeu solide. C’est 3-2. David Goffin a très chaud ensuite avec une balle de break pour son adversaire, il la sauve et se sauve avec un superbe coup droit long de ligne. Après de nouveaux gros échanges, Dan Evans obtient encore une balle de break. Il la sauve encore très bien… et remporte le jeu sur un ace. A ce moment du match, difficile de savoir qui va l’emporter mais ce bras de fer est vraiment intense et plaisant à regarder. Malgré tout, Evans éprouve moins de difficultés sur son service que Goffin. C’est 4-3 après 47 minutes de jeu dans cette manche décisive. Et heureusement pour lui, David égalise. Cette fin de rencontre à suspens est suffocante. David obtient ensuite trois balles de break sur le service de Dan. Mais celui-ci s’emploie à les sauver avec ses tripes. Les deux hommes résistent vraiment bien, aucun des deux n’est prêt à abdiquer. C’est assez incroyable ce que David doit mettre en place pour parvenir à déborder son adversaire. Goffin va chercher une quatrième balle de break, encore une fois sauvée. Au tour de la cinquième. Sera-ce la bonne ? Eh non, toujours pas. Au terme d’un nouveau gros rallye Evans obtient une nouvelle égalité. David ne lâche rien et s’offre une sixième balle de break, avec encore le même résultat… Ce jeu s’éternise et il est crucial pour la suite. Le Britannique joue sa survie dans ce match et s’en sort finalement ! Il conserve son service pour mener 5-4. Au tour de David de s’employer au service pour rester dans ce match. Mais tout ne se passe pas au mieux et Dan Evans obtient une première balle de match. Il la convertit et s’impose. Grosse déception pour David Goffin mais énorme rencontre de la part des deux joueurs qui nous ont fait vibrer pendant 2h45.