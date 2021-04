Monte-Carlo : Andrey Rublev sort Rafael Nadal en 3 sets

Enorme surprise au Masters 1000 de Monte-Carlo. Andrey Rublev (8e mondial) a sorti Rafael Nadal (3e) en 1/4 de finale (6-2/4-6/6-2) en 2h32. Le Russe retrouvera Casper Ruud (27e) dans le dernier carré.

Après Novak Djokovic sorti en 1/8e face à Daniel Evans, c’est maintenant au tour de Rafael Nadal de prendre la porte au tournoi de Monte-Carlo, en quart de finale cette fois. L’Espagnol a été éliminé par Andrey Rublev qui a su saisir sa chance.

Vainqueur 11 fois sur le Rocher, l’Espagnol a dominé lors des points gagnants son adversaire du jour, mais Nadal a commis énormément de fautes directes (38), ce qui a permis au Russe de rester dans le match et d’empocher la victoire. De plus, Nadal a souvent été pris par les coups violents et précis du Russe. Ce dernier jouera sa deuxième demi-finale de Masters 1000 après celle de Miami au début du mois.