Mondiaux de Padel : Les hommes s’inclinent face au Brésil et doivent battre l’Italie pour se qualifier, les dames l'emportent face au Danemark

L’équipe masculine a bien géré son match d’ouverture face au Qatar, comme l’a confirmé Clément Geens , membre de notre équipe nationale : "On peut dire que la mission est réussie avec cette victoire 3-0 face au Qatar. C’est toujours compliqué de jouer un match d’ouverture, contre le pays organisateur, sur le central. Y avait pas mal de monde, une grosse ambiance. Le match était télévisé, et on savait qu’il fallait qu’on entre bien dans le tournoi, et on l’a fait".

Dans le troisième match, qui n’est malheureusement plus décisif au vu des résultats des deux premiers, les Belges sont en meilleure forme, une fois la pression descendue. Ils s’inclinent 7-5 dans le premier set très serré du troisième match et ne font pas la différence dans le dernier set qu’ils perdent également 7-5.

Le deuxième match est plus équilibré dans le premier round mais les Belges s’inclinent finalement 7-6 à l’issue d’un premier set intense et particulièrement serré. Ils s’accrochent dans le second set de ce deuxième match mais ne parviennent pas à faire vaciller les Brésiliens qui creusent l’écart dès le troisième jeu. Dominés, ils perdent 6 à 3 et s’inclinent à nouveau dans cette deuxième manche.

Le 3e et dernier match de poules ce sera déjà ce mercredi face à l’Italie, une autre grande nation du padel : "On n’aurait pas pu avoir pire tirage. Le Brésil faisait partie du chapeau 1, le Belgique du 2, et l’Italie du 3. Et on tombe contre l’Italie le plus gros morceau du 3e chapeau. Tous les joueurs sont pros. On avait une chance sur 4 de tomber contre l’Italie. Du coup ce sera compliqué d’aller chercher la deuxième place du groupe et donc de se qualifier pour les 1/4 de finales.

Clément Geens (25 ans), ex-joueur de tennis pro, a troqué sa raquette de tennis pour une raquette de padel et il est heureux dans sa nouvelle vie sportive : "Je prends beaucoup plus de plaisir, pour l’instant, à jouer au padel qu’au tennis. J’avais arrêté ma carrière à cause de nombreuses blessures au bras gauche. Ici je ne sens plus aucune douleur, c’est normal parce qu’au padel le revers se fait à une main. Je suis content de faire un sport d’équipe, de partager des moments avec des amis".

Des amis qui rêvent de créer l’exploit en allant arracher la deuxième place du groupe C, synonyme de qualification pour les 1/4 de finales des mondiaux.