Mondiaux de Padel : les dames qualifiées pour les quarts de finale, les hommes sont éliminés par l’Italie

La Team Belgium de Padel a perdu son dernier match de qualifications des Mondiaux de Padel, qui se déroulent à Doha au Qatar, face à l’Italie ce mercredi (3-0).

Les Messieurs, vainqueurs du Qatar ce lundi, se sont inclinés face aux Brésiliens à l’issue de trois matchs disputés avec des joueurs professionnels, favoris de la compétition mardi. En perdant leur troisième match contre l’Italie, l’équipe belge masculine voit son aventure se finir ici, aux portes des quarts de finale.

Nick Braet et Bram Coene ont été battus 6-3, 6-0 par Andres Britos et Daniele Cattaneo. Jérémy Gala et Clément Geens se sont ensuite inclinés 7-6 (8/6), 6-3 face à Simone Cremna et Marcelo Capitani. Laurent Montoisi et Jerome Peeters ont perdu le 3e mach 6-1, 6-4 face à Riccardo Sinicropi et Lorenzo di Giovanni.

L’équipe masculine belge, 3e du groupe C, jouera désormais les matches de classement pour les places 9 à 16.