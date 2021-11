Mondiaux de padel : Les Belges connaissent leurs adversaires en phase de groupes

La Belgique rencontrera le Brésil, l’Italie et le Qatar, pays organisateur, dans le groupe C du tournoi masculin des Championnats du monde de padel, qui se tiendront à Doha du 15 au 20 novembre dans les installations du complexe Qatar Khalifa, qui accueille les tournois de tennis ATP et WTA. Les hommes joueront leur match d'ouverture ce lundi à 17h face au Qatar.

Les Belges ont également été versées dans le groupe C du tournoi féminin, avec à nouveau l’Italie, les Pays-Bas et le Danemark. Le tirage au sort a été effectué dimanche.